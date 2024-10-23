Выбранная дата свадьбы никогда не будет связана с благополучием и взаимопониманием в семье, счастье супругов зависит только от них самих. Но для многих людей становится важным сыграть праздник в день с красивым сочетанием чисел, а еще, чтобы день был подходящим по лунному или церковному календарям.

Счастливые свадебные приметы

1. Для того чтобы семья была всегда в достатке, жила в согласии, при выходе из церкви новобрачных обычно обсыпали зернами пшеницы свежего урожая.

2. Если выбранный ноябрьский день свадьбы будет морозным, то первенец родится здоровым и спокойным.

3. В день свадьбы выглянуло солнце - значит, семейная жизнь будет светлой и радостной.

4. Если свадебный кортеж попал под первый ноябрьский снег, то невесте стоило вступить в него и сделать несколько шагов - так она "фиксировала" свою неповторимость в глазах жениха.

Благоприятные даты для свадеб в ноябре 2024 года

03.11.2024, 08.11.2024 и 15.11.2024.

Красивые даты для свадьбы в ноябре

Зеркальные числа или с повторяющимися цифрами - самые популярные среди всех остальных дат, поэтому если хотите устроить свадьбу именно в такой день, забронируйте его в загсе заранее, ведь из-за большого спроса их может просто не остаться.

Самыми красивыми сочетаниями цифр в ноябре будут 02.11.2024, 04.11.2024, 11.11.2024, 20.11.2024, 24.11.2024.

Даты свадеб по православному календарю

Если молодожены хотят заключить свой брак в церкви, то должны обратить внимание на церковный календарь. В ноябре дней для венчания много, однако желательно провести такое мероприятие до 28.11.2024, так как после начинается Рождественский пост, и венчать во время него уже не будут.

Даты для венчания - 01.11.2024, 03.11.2024, 04.11.2024, 06.11.2024, 08.11.2024, 10.11.2024, 11.11.2024, 13.11.2024, 15.11.2024, 17.11.2024, 18.11.2024, 20.11.2024, 22.11.2024, 24.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024.

Дни для свадьбы в ноябре по восточному календарю

Наиболее подходящими датами будут те, в которых есть цифра 1, 6 и 7. В дни, где содержатся числа 3 и 8, заключать брак не стоит - тому не благоволит Зеленый Дракон.

Зеленый Деревянный Дракон - почитаемое существо в Китае, Японии и других странах Востока. Дракон - символ богатства, силы и процветания.

Дни свадеб по лунному календарю

Некоторые люди уверены, что фазы Луны имеют непосредственное влияние на жизнь, поэтому сверяются с лунным календарем при планировании какого-либо события или дела.

Период растущей Луны - самый благоприятный для проведения свадеб. В ноябре, согласно календарю, считаются отличными днями 02.11.2024, 03.11.2024, 06.11.2024, 07.11.2024, 10-13.11.2024, 17.11.2024, 21-23.11.2024, 25.11.2024.