120 тысяч зрителей: грандиозный концерт при поддержке А1 прошел в Минске
Большой концерт в честь Дня города, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1, собрал 120 тыс. зрителей!
13 сентября на площадке возле Дворца спорта выступали как молодые белорусские исполнители, так и звездные артисты. Главным хедлайнером вечера стал харизматичный МОТ. Его композиции, которые в один голос пели все зрители, завершились праздничным фейерверком в честь Дня рождения Минска.
А празднование продолжилось сетом от зажигательного диджейского дуэта Swanky Tunes, который поставил концерту не точку, а большой восклицательный знак!
Удивительную атмосферу праздника создавали не только артисты на сцене, но и зрители вокруг нее, которые пришли посмотреть и послушать любимых исполнителей и поздравить Минск с его 958-летием. Желающих разделить праздник было так много, что часть зрителей разместились и через дорогу от Дворца спорта, и на другом берегу реки Свислочь, и на террасах близлежащих зданий.
А некоторые наблюдали за концертом онлайн - многие зрители делились контентом прямо с места события в социальных сетях.
В перерывах между выступлениями артистов А1 поделился полезной информацией о своих продуктах и возможностях: компания рассказала про запущенный в мае этого года сервис "А1 Такси", про услугу "Безопасный интернет", а также о карьерных возможностях в А1.
В этот вечер А1 звучал в одном ритме с городом и сотнями тысяч минчан и гостей столицы.