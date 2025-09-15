Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

120 тысяч зрителей: грандиозный концерт при поддержке А1 прошел в Минске

120 тысяч зрителей: грандиозный концерт при поддержке А1 прошел в Минске

Большой концерт в честь Дня города, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1, собрал 120 тыс. зрителей!

13 сентября на площадке возле Дворца спорта выступали как молодые белорусские исполнители, так и звездные артисты. Главным хедлайнером вечера стал харизматичный МОТ. Его композиции, которые в один голос пели все зрители, завершились праздничным фейерверком в честь Дня рождения Минска. 

Выступление МОТа на концерте в Минске на Дне города

А празднование продолжилось сетом от зажигательного диджейского дуэта Swanky Tunes, который поставил концерту не точку, а большой восклицательный знак! 

Выступление Swanky Tunes на концерте в Минске на Дне города

Удивительную атмосферу праздника создавали не только артисты на сцене, но и зрители вокруг нее, которые пришли посмотреть и послушать любимых исполнителей и поздравить Минск с его 958-летием. Желающих разделить праздник было так много, что часть зрителей разместились и через дорогу от Дворца спорта, и на другом берегу реки Свислочь, и на террасах близлежащих зданий. 

Концерт в Минске на Дне города 13 сентября 2025

А некоторые наблюдали за концертом онлайн - многие зрители делились контентом прямо с места события в социальных сетях.

В перерывах между выступлениями артистов А1 поделился полезной информацией о своих продуктах и возможностях: компания рассказала про запущенный в мае этого года сервис "А1 Такси", про услугу "Безопасный интернет", а также о карьерных возможностях в А1.

В этот вечер А1 звучал в одном ритме с городом и сотнями тысяч минчан и гостей столицы.

А1концертДень городаМинскМингорисполком