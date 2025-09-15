120 тысяч зрителей: грандиозный концерт при поддержке А1 прошел в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d7fa8c7-53d8-467f-b131-4130b8524bed/conversions/21fcbcf1-6c1b-49c5-b044-064e77e88948-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d7fa8c7-53d8-467f-b131-4130b8524bed/conversions/21fcbcf1-6c1b-49c5-b044-064e77e88948-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d7fa8c7-53d8-467f-b131-4130b8524bed/conversions/21fcbcf1-6c1b-49c5-b044-064e77e88948-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d7fa8c7-53d8-467f-b131-4130b8524bed/conversions/21fcbcf1-6c1b-49c5-b044-064e77e88948-xl-___webp_1920.webp 1920w

Большой концерт в честь Дня города, организованный Мингорисполкомом при поддержке компании А1, собрал 120 тыс. зрителей!

13 сентября на площадке возле Дворца спорта выступали как молодые белорусские исполнители, так и звездные артисты. Главным хедлайнером вечера стал харизматичный МОТ. Его композиции, которые в один голос пели все зрители, завершились праздничным фейерверком в честь Дня рождения Минска.

А празднование продолжилось сетом от зажигательного диджейского дуэта Swanky Tunes, который поставил концерту не точку, а большой восклицательный знак!

Удивительную атмосферу праздника создавали не только артисты на сцене, но и зрители вокруг нее, которые пришли посмотреть и послушать любимых исполнителей и поздравить Минск с его 958-летием. Желающих разделить праздник было так много, что часть зрителей разместились и через дорогу от Дворца спорта, и на другом берегу реки Свислочь, и на террасах близлежащих зданий.

А некоторые наблюдали за концертом онлайн - многие зрители делились контентом прямо с места события в социальных сетях.

В перерывах между выступлениями артистов А1 поделился полезной информацией о своих продуктах и возможностях: компания рассказала про запущенный в мае этого года сервис "А1 Такси", про услугу "Безопасный интернет", а также о карьерных возможностях в А1.