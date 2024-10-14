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14 октября состоится полуфинал радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Белтелерадиокомпания определяет имена музыкантов, что претендуют на звание "Маладых талентаў Беларусі".
Республиканский творческий радиоконкурс проходит в 13-й раз и признан престижным на уровне главы государства. 14 октября состоится полуфинал. С 10:00 идут живые прослушивания. Приехали ученики из Быхова, Постав, Гродно. Но самые крупные творческие десанты - из Могилева и Минска. Музыканты сами отбирали произведения, на личный взгляд выигрышные.
Борются за выход в третий тур, где сыграют под сопровождение Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Сегодня в жюри преподаватели Академии музыки, дирижеры ведущих оркестров страны и народные артисты Беларуси.
Живые прослушивания продолжатся и завтра, 15 октября. Впереди кастинги в номинациях "Наследие" и "Эстрадный вокал". Победителей назовут 15 ноября на гала-концерте. Он откроет цикл праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Белорусского радио.
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