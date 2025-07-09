Максимальные 70 баллов. Белоруска покорила публику и жюри на детском музыкальном конкурсе в Витебске

Беларусь поддерживает Амалию Сухан. 9 июля, во второй конкурсный день, она вышла на сцену под третьим номером с песней из легендарного советского фильма "17 мгновений весны". И у нее 70 баллов от жюри. Это максимум на конкурсе. Зал аплодировал стоя.

"Такая радость за оценки, очень даже неожиданно, потому что такой высокий балл, наивысший балл. Это, конечно, таким трудом все было. И я очень волновалась за эту песню, потому что все-таки исполнение с оркестром. Когда я видела, как в конце песни зал начал аплодировать, я уже сразу поняла, что какие-то знаки есть", - поделилась своими эмоциями представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" Амалия Сухан.