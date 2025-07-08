8 июля в Витебске стартуют проекты "Славянского базара"

8 июля в Витебске стартуют проекты 34-го "Славянского базара". Несмотря на то что до официального открытия еще остается несколько дней, город на Западной Двине живет васильковым праздником. Организаторы позаботились, чтобы он был ярким и колоритным.

Расскажем, чем будут удивлять на форуме искусств.

Какие сюрпризы подготовил международный форум

8 июля станет особенным для участников Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Состоится жеребьевка. Каждый юный участник надеется, что именно он выйдет на сцену под счастливым номером. Первый конкурсный день уже сегодня вечером. Беларусь будет поддерживать Амалию Сухан.

В фестивальной афише десяток проектов, среди которых выставки живописи и декоративно-прикладного искусства. В концертном зале "Витебск" будут аплодировать участникам международного танцевального проекта. А на новой локации "Славянского базара" в Центральном спортивном комплексе состоится первый аншлаг 34-го форума искусств. Здесь выступят звезды TikTok.

Атмосфера праздника ощущается во всем Витебске. Торговые ряды растянутся на 3 км. Гостей пригласят на тематические ярмарки, а кафе и рестораны предложат меню для гурманов. Специально к фестивалю организовали более 2 тыс. дополнительных посадочных мест.