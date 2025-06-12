Атрашкевич: Песни о Родине не появляются по случаю

В последние годы становится все больше песен о любви к Родине. Таким мнением поделилась председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич в "Актуальном интервью".

По словам председателя Белорусского союза композиторов, в Беларуси стало больше появляться песен о Родине, о любви к ней. И эта тенденция усилилась после 2020 года. "Этот год нам показал, насколько нужно уважать себя, уважать свою страну и сохранять то, что мы имеем", - заметила она.

Елена Атрашкевич:

"Я сторонница того, что песни о Родине не появляются по случаю. Песни о Родине появляются, потому что ты иначе не можешь. Как это жить в своей стране и не писать о ней? Может быть, только не в лоб лозунгом "Люби Беларусь!" и так далее. Достаточно написать о небе, о цветах, связать это со своей жизнью, спеть это от сердца, и все получится".