3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Балетные спектакли, мастер-классы и презентации - какие еще сюрпризы готовит IFMC-2025
С 26 по 30 ноября в центре культуры "Витебск" пройдет XXXVI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC-2025). Традиционный форум современного танца вновь станет одним из основных культурных событий не только Беларуси, но и зарубежных стран.
Организаторы обещают насыщенную фестивальную программу, включающую:
- балетные спектакли;
- выступления театров танца;
- оригинальные выставки фото и живописи;
- практические мастер-классы;
- лекции о современном искусстве;
- презентации;
- заседания;
- пресс-конференции;
- открытые дискуссии.
Особенностью IFMC является чередование международного и белорусского конкурсов, участие как отечественных, так и зарубежных коллективов. Поэтому главное событие фестиваля - конкурс современной хореографии - в этом году состоится в статусе республиканского.
На протяжении нескольких дней Витебск, а с ним и вся Беларусь, будет жить современным танцем, дышать танцем, станет площадкой для дискуссий о том, куда движется это направление хореографии.
Фестиваль ежегодно отрывает новые формы и новые имена. IFMC - это поистине уникальная площадка, соединяющая человека и искусство, прошлое и будущее, богатое национальное наследие и стремление двигаться вперед.
Учредители фестиваля - Министерство культуры, Витебский областной и городской исполнительный комитеты, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Узнать больше о грандиозном событии и познакомиться с его программой можно на сайте центра культуры "Витебск".