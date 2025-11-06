Балетные спектакли, мастер-классы и презентации - какие еще сюрпризы готовит IFMC-2025

Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358f824e-3e09-4993-9aca-b74607090bd1/conversions/0f62eeff-a44f-4df9-a871-6c04a6df6f55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358f824e-3e09-4993-9aca-b74607090bd1/conversions/0f62eeff-a44f-4df9-a871-6c04a6df6f55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358f824e-3e09-4993-9aca-b74607090bd1/conversions/0f62eeff-a44f-4df9-a871-6c04a6df6f55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/358f824e-3e09-4993-9aca-b74607090bd1/conversions/0f62eeff-a44f-4df9-a871-6c04a6df6f55-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 26 по 30 ноября в центре культуры "Витебск" пройдет XXXVI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC-2025). Традиционный форум современного танца вновь станет одним из основных культурных событий не только Беларуси, но и зарубежных стран.

Организаторы обещают насыщенную фестивальную программу, включающую:

балетные спектакли;

выступления театров танца;

оригинальные выставки фото и живописи;

практические мастер-классы;

лекции о современном искусстве;

презентации;

заседания;

пресс-конференции;

открытые дискуссии.

Особенностью IFMC является чередование международного и белорусского конкурсов, участие как отечественных, так и зарубежных коллективов. Поэтому главное событие фестиваля - конкурс современной хореографии - в этом году состоится в статусе республиканского.

На протяжении нескольких дней Витебск, а с ним и вся Беларусь, будет жить современным танцем, дышать танцем, станет площадкой для дискуссий о том, куда движется это направление хореографии.

Фестиваль ежегодно отрывает новые формы и новые имена. IFMC - это поистине уникальная площадка, соединяющая человека и искусство, прошлое и будущее, богатое национальное наследие и стремление двигаться вперед.