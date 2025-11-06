Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Балетные спектакли, мастер-классы и презентации - какие еще сюрпризы готовит IFMC-2025

Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске

С 26 по 30 ноября в центре культуры "Витебск" пройдет XXXVI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC-2025). Традиционный форум современного танца вновь станет одним из основных культурных событий не только Беларуси, но и зарубежных стран.

Организаторы обещают насыщенную фестивальную программу, включающую:

  • балетные спектакли;
  • выступления театров танца;
  • оригинальные выставки фото и живописи;
  • практические мастер-классы;
  • лекции о современном искусстве;
  • презентации;
  • заседания;
  • пресс-конференции;
  • открытые дискуссии.

Особенностью IFMC является чередование международного и белорусского конкурсов, участие как отечественных, так и зарубежных коллективов. Поэтому главное событие фестиваля - конкурс современной хореографии - в этом году состоится в статусе республиканского.

На протяжении нескольких дней Витебск, а с ним и вся Беларусь, будет жить современным танцем, дышать танцем, станет площадкой для дискуссий о том, куда движется это направление хореографии.

Фестиваль ежегодно отрывает новые формы и новые имена. IFMC - это поистине уникальная площадка, соединяющая человека и искусство, прошлое и будущее, богатое национальное наследие и стремление двигаться вперед.

Учредители фестиваля - Министерство культуры, Витебский областной и городской исполнительный комитеты, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Узнать больше о грандиозном событии и познакомиться с его программой можно на сайте центра культуры "Витебск".

