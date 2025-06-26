Белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев ушел из жизни

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Заслуженный деятель искусств БССР, кинорежиссер, сценарист Валерий Рыбарев умер в возрасте 85 лет. Об этом заявил председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич, сообщает БЕЛТА.

Советский и белорусский кинорежиссер умер в возрасте 85 лет. Валерий Рыбарев скончался в Минске после продолжительной болезни. "Он умер вчера около девяти часов вечера. Так совпало, что сегодня у него был бы день рождения", - отметил Евгений Арендаревич.

"Это огромная утрата как для белорусского, так и для всего постсоветского кинематографа, потому что это был легендарный человек и замечательный кинорежиссер. Он обладал особым талантом и творческой свободой, создавал самобытные и глубокие работы, которые обогатили палитру советского кинематографа. Это такие легендарные символы эпохи, как фильмы "Меня зовут Арлекино", "Прикованный", "Чужая вотчина", - подчеркнул председатель Белорусского союза кинематографистов.

Валерий Рыбарев снимал кино про действительно настоящих людей, показывал глубокие образы и красоту человеческих отношений. Его фильмы наполнены смелыми художественными решениями и вошли в яркие страницы истории нашего кинематографа и культурного наследия в целом. Снятый в 1988 году фильм "Меня зовут Арлекино" стал самым кассовым белорусским фильмом за всю историю белорусского кино. За 12 месяцев проката картину посмотрели 41,9 млн человек.