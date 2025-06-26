3.78 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев ушел из жизни
Заслуженный деятель искусств БССР, кинорежиссер, сценарист Валерий Рыбарев умер в возрасте 85 лет. Об этом заявил председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич, сообщает БЕЛТА.
Советский и белорусский кинорежиссер умер в возрасте 85 лет. Валерий Рыбарев скончался в Минске после продолжительной болезни. "Он умер вчера около девяти часов вечера. Так совпало, что сегодня у него был бы день рождения", - отметил Евгений Арендаревич.
"Это огромная утрата как для белорусского, так и для всего постсоветского кинематографа, потому что это был легендарный человек и замечательный кинорежиссер. Он обладал особым талантом и творческой свободой, создавал самобытные и глубокие работы, которые обогатили палитру советского кинематографа. Это такие легендарные символы эпохи, как фильмы "Меня зовут Арлекино", "Прикованный", "Чужая вотчина", - подчеркнул председатель Белорусского союза кинематографистов.
Валерий Рыбарев снимал кино про действительно настоящих людей, показывал глубокие образы и красоту человеческих отношений. Его фильмы наполнены смелыми художественными решениями и вошли в яркие страницы истории нашего кинематографа и культурного наследия в целом. Снятый в 1988 году фильм "Меня зовут Арлекино" стал самым кассовым белорусским фильмом за всю историю белорусского кино. За 12 месяцев проката картину посмотрели 41,9 млн человек.
Белорусский союз кинематографистов выражает соболезнования родным и близким. Прощание с мастером состоится 27 июня в 12:45 в ритуальном зале на ул. Семашко, 8 в Минске.