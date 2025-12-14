3.72 BYN
Бесплатные показы российских кинолент: в Минске стартовал Фестиваль российского кино
Бесплатные показы российских кинолент. Кинотеатр "Москва" стал площадкой для культурного сотрудничества. В Минске стартовал Фестиваль российского кино. Фильмом-открытием стала военная драма "Группа крови" от российского режиссера Максима Бриуса. Афиша собрала шесть кинолент, среди которых и премьеры этого года.
Кирилл Кузнецов, исполнитель главной роли в фильме "Любовь Советского Союза" (Россия):
"Смысл нашего фильма заложен в названии. "Любовь Советского Союза", конечно же, наш фильм о любви. Действие картины происходит в тяжелое для нас всех время, тяжелое время для наших героев - Великая Отечественная война. Но, тем не менее, благодаря любви наши герои находят спасение".
На белорусских экранах также покажут спортивную драму "Первый на Олимпе", совместный проект России и Китая "Красный шелк", "Большое путешествие вокруг света" и другие.