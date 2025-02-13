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"Фактор.by 60+" - 14 февраля народные таланты поборются за место в полуфинале
Смотрите новую серию проекта "Фактор.by 60+" вечером 14 февраля на "Беларусь 1".
Как бросить вызов самой судьбе, когда тебе за 60, и променять пенсию на песню? Еще одна восьмерка участников 14 февраля будет бороться за место в полуфинале шоу. Они всю жизнь откладывали на потом, но пришло их время - доказать всем и себе, что большая сцена любому возрасту покорна.
Непридуманные истории и еще больше душевных хитов, которым хочется подпевать в исполнении не профессионалов, но настоящих народных талантов. Самородки со всей страны вновь будут блистать в эфире первой кнопки. Сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" - не пропустите.
В полуфинал пропустят только 12 участников
Кто продолжит путь на проекте, будут решать не зрители, а члены жюри. В этом отличие шоу от молодежного аналога. Зрелых артистов будут оценивать опытные эксперты и настоящие мастера в своем деле.
Вечером 14 февраля сразу после "Панорамы" - последний шанс попасть в полуфинал. Третий отборочный тур, который расставит артистов по местам. Кто станет победителем, узнаем уже этой весной.