"Фактор.by 60+" - 14 февраля народные таланты поборются за место в полуфинале

Смотрите новую серию проекта "Фактор.by 60+" вечером 14 февраля на "Беларусь 1".

Как бросить вызов самой судьбе, когда тебе за 60, и променять пенсию на песню? Еще одна восьмерка участников 14 февраля будет бороться за место в полуфинале шоу. Они всю жизнь откладывали на потом, но пришло их время - доказать всем и себе, что большая сцена любому возрасту покорна.

Непридуманные истории и еще больше душевных хитов, которым хочется подпевать в исполнении не профессионалов, но настоящих народных талантов. Самородки со всей страны вновь будут блистать в эфире первой кнопки. Сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" - не пропустите.

В полуфинал пропустят только 12 участников

Кто продолжит путь на проекте, будут решать не зрители, а члены жюри. В этом отличие шоу от молодежного аналога. Зрелых артистов будут оценивать опытные эксперты и настоящие мастера в своем деле.