"Фактор.by 60+" - 7 февраля зажигаем по-взрослому. В полуфинал пропустят только 12 участников

Участники поборются за право оказаться в полуфинале. Большую часть жизни они посвятили себя иным профессиям, но теперь настало время доказать себе и всей стране, что в 60 жизнь только начинается. У каждого - своя история, достойная экранизации. Непридуманная правда жизни, неприкрытый талант и необузданные эмоции уже завтра, 7 февраля, после "Панорамы".