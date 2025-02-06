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"Фактор.by 60+" - 7 февраля зажигаем по-взрослому. В полуфинал пропустят только 12 участников
Шоу, которое доказывает, что у таланта и мечты нет возраста - 7 февраля в эфире телеканала "Беларусь 1" новая серия проекта "Фактор.by 60+" зажигает по-взрослому.
Участники поборются за право оказаться в полуфинале. Большую часть жизни они посвятили себя иным профессиям, но теперь настало время доказать себе и всей стране, что в 60 жизнь только начинается. У каждого - своя история, достойная экранизации. Непридуманная правда жизни, неприкрытый талант и необузданные эмоции уже завтра, 7 февраля, после "Панорамы".
Кто из восьмерки участников продолжит путь на проекте, будут решать члены жюри - заслуженные артисты Республики Беларусь Александр Солодуха и Виктория Алешко, обладательница медали Франциска Скорины Александра Гайдук и народный артист России Владимир Березин.
Не пропустите! 7 февраля в вечернем эфире на "Беларусь 1".