Фестиваль российского кино стартовал в Беларуси

В белорусской столице стартовал фестиваль российского кино "Беларусь-2026". На протяжении нескольких дней российские фильмы покажут в Минске и Бресте.

В афише - 11 кинолент из золотой коллекции "Мосфильма", а также семейное, приключенческое и фантастическое кино. Покажут и картину Элема Климова "Иди и смотри".

Открыли фестиваль кинолентой Игоря Волошина "Буратино". Отметим, что фильм идет в прокате и в Латинской Америке, Бразилии и Мексике. А вот конкурент ли он режиссеру Нечаеву и его фильму "Приключения Буратино" 1975 года, уже решать зрителю.