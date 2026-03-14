Гостям "Лошицкой усадьбы" предлагают выучить 18 танцев под руководством профессионалов

Музей "Лошицкая усадьба" приглашает на танец. Прочувствовать эпоху модерна можно на танцевальных мастер-классах. С этого года музей ввел абонемент для заядлых танцоров. Гостям музея предлагают выучить 18 танцев под чутким руководством профессионалов и станцевать на бис.

Станцевать "Помпадур" и пройти обзорную экскурсию по усадебному дому теперь можно в Лошицком музее. Ведь именно там в компетенции сотрудников входят и хореографические таланты. Проект "Осторожно! Модерн!" - это уникальная возможность узнать об эпохе через танец. Мастер-классы по историческому танцу эпохи XIX - начала XX века - необычная задумка музея.

Лидия Маркович, заведующая филиалом "Лошицкая усадьба" Музея истории города Минска

Лидия Маркович, заведующая филиалом "Лошицкая усадьба" Музея истории города Минска: "Хореографические мастер-классы XIX - начала XX века - необычная задумка музея. Мы пошли действительно по другому пути, т. е. наши посетители не смотрят, как кто-то танцует, а мы предлагаем им наоборот потанцевать. Естественно, учитывая, что мы берем танцы самых разных столетий, сегодня забытые, неизвестные, то сначала их обучают, разбирают по шагам. Основной шаг там, как правило, несколько фигур, а потом уже под музыку исполняют все вместе".