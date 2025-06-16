Граммофон пропоет гимн "Славянского базара" - новый арт-объект готов к установке

Ручной граммофон пропоет позывные "Славянского базара в Витебске". Новый арт-объект готов к установке. Об этом рассказали на заседании областного оргкомитета.

Подготовительные работы завершаются. Обновленные фестивальные площадки готовы к тест-драйву. А на улицах города установили новое декоративное освещение, обновили дороги и фасады домов.

"По улице Суворова предусмотрены светящиеся фигуры работников коммунального хозяйства. Цветочными туннелями будут украшены два мостовых сооружения: мост Октябрьский и мост Кирова. Также в городе будет установлена новая композиция - граммофон. Он будет интерактивный, при кручении ручки будет проигрываться гимн "Славянского базара", - рассказал председатель Витебского горисполкома Алексей Героев.