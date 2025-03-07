Имя победителя "Фактор.by 60+" узнаем 7 марта. На пути к победе великолепная четверка конкурсантов

Долгожданная интрига. 7 марта вечером узнаем имя победителя самого вдохновляющего шоу "Фактор.by. 60+". Великолепная четверка с круглой цифрой в паспорте готовится поразить воображение зрителей.

Новые композиции, что греют душу, яркие сценические решения и смелые образы, которые никого не оставят равнодушным. И если поклонники выбирают сердцем, профессиональному жюри придется мыслить рационально. Именно их мнение решает, кто достоин победы.