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Имя победителя "Фактор.by 60+" узнаем 7 марта. На пути к победе великолепная четверка конкурсантов

Долгожданная интрига. 7 марта вечером узнаем имя победителя самого вдохновляющего шоу "Фактор.by. 60+". Великолепная четверка с круглой цифрой в паспорте готовится поразить воображение зрителей.

Новые композиции, что греют душу, яркие сценические решения и смелые образы, которые никого не оставят равнодушным. И если поклонники выбирают сердцем, профессиональному жюри придется мыслить рационально. Именно их мнение решает, кто достоин победы.

Суперфиналистов ждут два решающих выхода. Сольную композицию исполнят в первой части шоу, а вот во второй подопечным помогут наставники и звезды белорусской эстрады. Ждем финал, не пропустите в 20:45 на "Беларусь 1".

музыкаФактор.by 60+шоу