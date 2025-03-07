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Имя победителя "Фактор.by 60+" узнаем 7 марта. На пути к победе великолепная четверка конкурсантов
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Group 611 12025-03-07T12:26:46.000000Z00
Долгожданная интрига. 7 марта вечером узнаем имя победителя самого вдохновляющего шоу "Фактор.by. 60+". Великолепная четверка с круглой цифрой в паспорте готовится поразить воображение зрителей.
Новые композиции, что греют душу, яркие сценические решения и смелые образы, которые никого не оставят равнодушным. И если поклонники выбирают сердцем, профессиональному жюри придется мыслить рационально. Именно их мнение решает, кто достоин победы.
Суперфиналистов ждут два решающих выхода. Сольную композицию исполнят в первой части шоу, а вот во второй подопечным помогут наставники и звезды белорусской эстрады. Ждем финал, не пропустите в 20:45 на "Беларусь 1".