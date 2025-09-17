"Интервидение-2025" - на Live Арене идут репетиции

"Когда ты видишь, как гордятся граждане стран тем, что у кого-то получилось выйти на глобальную музыкальную арену, ты понимаешь, что люди везде одинаковые - у нас общие ценности, нас волнует одно и то же, это видно по песням участников. Бразильская группа "Товарищи", которая принимает участие в конкурсе, они же семья, песня у них про то, как бразильская девушка должна приготовить еду, детей накормить и сделать мужа счастливым. Это объединяет многих из нас. Сделать эту сцену глобальной, дать право выступить странам Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и т. д. привело к тому, что на конкурсе нет единого песенного формата".