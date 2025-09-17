3.65 BYN
"Интервидение-2025" - на Live Арене идут репетиции
Каким увидят возрожденное "Интервидение" более 4 млрд жителей мира, решают на генеральных прогонах. На московской Live Арене активно идет раскадровка номеров.
В чаше арены тонны металла и звука, более 60 тыс. светодиодов сделают колоритное шоу еще красочнее.
Во время конкурса участники будут на виду у зрителя: прямо напротив сцены зона для делегаций. В партере оценят выступления и жюри, 18 сентября для них пройдет брифинг. Система голосования станет ясной. Сейчас конкурс "сшивают" почти 4 тыс. специалистов.
Яна Чурикова, комментатор международного музыкального конкурса "Интервидение-2025":
"Когда ты видишь, как гордятся граждане стран тем, что у кого-то получилось выйти на глобальную музыкальную арену, ты понимаешь, что люди везде одинаковые - у нас общие ценности, нас волнует одно и то же, это видно по песням участников. Бразильская группа "Товарищи", которая принимает участие в конкурсе, они же семья, песня у них про то, как бразильская девушка должна приготовить еду, детей накормить и сделать мужа счастливым. Это объединяет многих из нас. Сделать эту сцену глобальной, дать право выступить странам Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и т. д. привело к тому, что на конкурсе нет единого песенного формата".
На "Интервидении" заговорят не только по-русски. Кроме семейной пары ведущих - певца Алексея Воробьева и оперной дивы Аиды Гарифуллиной, на сцене услышим и международный дуэт. Это индийская актриса и модель Стэфи Патель и телеведущий из Китая Мэн Лэй.