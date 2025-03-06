Интрига дня. Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре - 2025" узнаем совсем скоро

Максим Рассоха, председатель жюри отбора на детский конкурс "Витебск-2025", главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М. Я. Финберга: "Я никого из них не знаю. Для меня это будет большой сюрприз. В этом году мы впервые начинаем голосовать, как на «Славянском базаре». То есть после каждой песни выставляются баллы. Соответственно ответственность на нас еще больше возлагается. Есть доля волнения. Но будет все объективно. Выступил человек, получил оценку, выступил другой, получил оценку. По суммарным баллам определяется победитель".

Нина Можейко, член жюри отбора на детский конкурс "Витебск-2025", культурный обозреватель телеканала "Первый информационный": "Я стараюсь быть непредвзятой, и я не хочу никаких личных оценок в связи с тем, что я кого-то из них знаю заранее, знаю их путь. Конечно, мы будем изучать биографию каждого перед тем, как выставить оценку, потому что важно, есть ли у человека опыт, где он себя уже, может быть, заявил и себя проявил. Но все-таки я хочу отдаться впечатлению. Я хочу вот этого момента, когда у тебя замирает дыхание, и ты понимаешь, что у тебя тело покрывается мурашками. Вот это для меня суперважно. Важно, как человек себя ведет на сцене, его артистизм, его уверенность в себе, это тоже о многом говорит. Если человек не уверен, значит, что-то не так в этом номере, по опыту скажу".