Лесная история "Мой папа - медведь" появится на больших экранах 31 июля

В киноафише-2025 новая премьера! Лесная история "Мой папа - медведь" от компании "Киноцех" уже завтра появится на больших экранах.



Сюжет кино - семейный. История о девочке Маше, которая совсем не хочет взрослеть. Чтобы исправить ситуацию, папа отвозит дочь на воспитательные выходные в лес, но события разворачиваются непредсказуемо.



Интернациональный проект объединил российских и белорусских актеров. Работа над проектом велась с ноября 2024 года. В главных ролях Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Александр Головин. Съемки прошли в Беларуси, передать колорит деревенского местечка удалось с помощью натурной площадки "Беларусьфильма" - "Смолевуд". Отметим, что создание киноленты заняло 25 съемочных смен, 17 из которых с живым медведем по кличке Том - профессиональный актер с большим опытом работы в кино.

Андрей Липов, продюсер фильма "Мой папа - медведь": "В любом случае на всех 25 сменах всегда был дублер. Во-первых, мишка очень уставал - 4-6 часов для него максимум, потом он начинал капризничать, баловаться, хотел есть, спать, отдыхать. На площадке у него всегда была специальная машинка, где он жил, такой, как мы называли, актерский вагончик. Многие наши актеры даже завидуют ему - у него больше подписчиков, чем у них: сейчас, по-моему, уже 1 млн 300 или даже 1 млн 400 в Instagram".

актриса фильма "Мой папа - медведь" Милана Иванова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e03aa5-4621-4de7-9d66-3784c19c6f45/conversions/f29cc68a-eb73-4ad0-8834-ee9fa35ea73b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e03aa5-4621-4de7-9d66-3784c19c6f45/conversions/f29cc68a-eb73-4ad0-8834-ee9fa35ea73b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e03aa5-4621-4de7-9d66-3784c19c6f45/conversions/f29cc68a-eb73-4ad0-8834-ee9fa35ea73b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e03aa5-4621-4de7-9d66-3784c19c6f45/conversions/f29cc68a-eb73-4ad0-8834-ee9fa35ea73b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В этом чудесном фильме я играю вожатую в кулинарном лагере, в который попадает главная героиня. Она, конечно, наводит шороху, и я, как вожатая, первым делом попадаю под ее горячую руку. Иногда, когда ты играешь даже в комедии, вот такой именно энергии не хватает на площадке", - рассказала о своей роли актриса фильма Милана Иванова