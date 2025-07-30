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Лесная история "Мой папа - медведь" появится на больших экранах 31 июля
В киноафише-2025 новая премьера! Лесная история "Мой папа - медведь" от компании "Киноцех" уже завтра появится на больших экранах.
Сюжет кино - семейный. История о девочке Маше, которая совсем не хочет взрослеть. Чтобы исправить ситуацию, папа отвозит дочь на воспитательные выходные в лес, но события разворачиваются непредсказуемо.
Интернациональный проект объединил российских и белорусских актеров. Работа над проектом велась с ноября 2024 года. В главных ролях Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Александр Головин. Съемки прошли в Беларуси, передать колорит деревенского местечка удалось с помощью натурной площадки "Беларусьфильма" - "Смолевуд". Отметим, что создание киноленты заняло 25 съемочных смен, 17 из которых с живым медведем по кличке Том - профессиональный актер с большим опытом работы в кино.
Андрей Липов, продюсер фильма "Мой папа - медведь": "В любом случае на всех 25 сменах всегда был дублер. Во-первых, мишка очень уставал - 4-6 часов для него максимум, потом он начинал капризничать, баловаться, хотел есть, спать, отдыхать. На площадке у него всегда была специальная машинка, где он жил, такой, как мы называли, актерский вагончик. Многие наши актеры даже завидуют ему - у него больше подписчиков, чем у них: сейчас, по-моему, уже 1 млн 300 или даже 1 млн 400 в Instagram".
"В этом чудесном фильме я играю вожатую в кулинарном лагере, в который попадает главная героиня. Она, конечно, наводит шороху, и я, как вожатая, первым делом попадаю под ее горячую руку. Иногда, когда ты играешь даже в комедии, вот такой именно энергии не хватает на площадке", - рассказала о своей роли актриса фильма Милана Иванова
Предпоказ фильма прошел в столичном кинотеатре «Москва». Предварять июльскую премьеру приехала и ростовая кукла медведя. Пройтись по ковровой дорожке, получить бесплатную фотографию и познакомиться со съемочной группой можно было прямо в кинотеатре. Отметим, что уже в феврале следующего года Белорусский продакшен отправится покорять американского зрителя. Гастрольный кинотур запланирован на февраль 2026 года в Канаде.