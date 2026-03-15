Лучшая литература из разных стран будет представлена на выставке-ярмарке в Минске

ХХХІІІ Минская международная книжная выставка-ярмарка готовится к открытию. В ней примут участие около 500 экспонентов из 23 стран. В их числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Куба, Кыргызстан, Молдова, ОАЭ и другие.

Впервые ярмарка продлится 6 дней. Концепция "кварталов" неизменна. Кроме "международного", читателей встретят и в "образовательном". Вниманию публики представят региональные стенды, на которых будут работать издательства, типографии, библиотеки, областные отделения Союза писателей Беларуси. Открытие уже завтра, 17 марта, которое состоится на сцене центрального экспонента.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "В этом году мы поменяем размещение национального распространителя - стенд "Белкниги" - для того, чтобы человек, когда ознакомится с выставкой и пройдет все стенды, мог при выходе приобрести понравившуюся книгу. И ряд других моментов. Я уже говорил о детской площадке. Она будет абсолютно по-другому представлена. Она останется в тех же квадратах и размерах, но станет более интерактивной, насыщенной элементами, где дети смогут свое творчество проявить. Также она будет цифровой, чтобы авторы могли использовать эти цифровые возможности для презентации своих произведений".