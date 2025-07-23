Максимов и Курцын поделились, сложно ли было работать в кадре с настоящим медведем

В эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!" режиссер фильма "Мой папа - медведь" Максим Максимов и креативный продюсер фильма, актер театра и кино Роман Курцын рассказали, пришлось ли долго уговаривать актрису Еву Смирнову играть в кадре с настоящим медведем по кличке Том и как животное вело себя на съемках.

"На бумаге и по телефонным разговорам все звучит просто. Но когда Ева оказалась на площадке, увидела, насколько большой по размерам медведь, а ей по сценарию нужно было ехать у него на спине, кормить рыбой", - сказал режиссер.

Роман Курцын дополнил слова Максима Максимова и отметил, что в итоге у юной актрисы сложились партнерские отношения с медведем. "Ей пришлось сидеть в кадре, разговаривать с ним. В свою очередь Том давал Еве обратные реакции", - поделился креативный продюсер фильма.

Максим Максимов:

"Вообще, медведь был очень хорошим. Его кормили виноградом, кокосом. Он стал реальным профессиональным актером, который знает разные команды. Том сам по себе контактный и очень дружелюбный".

Кстати, для доставки животного на съемочную площадку задействовали микроавтобус, который являлся по совместительству и домиком Тома.