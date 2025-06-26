Международный пресс-центр "Славянского базара" будет работать в новом формате

Международный пресс-центр на XXXIV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" будет работать в новом формате. Об этом на пресс-конференции в преддверии форума рассказал генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, сообщает БЕЛТА.

"В этом году мы модифицируем работу с прессой. Это основано на нашем большом анализе, прежде всего имиджевом. Мы сталкиваемся с тем, что артист приходит в зал на 200 посадочных мест, а там находятся три журналиста, и это некомфортно. У нас в пресс-центре останутся большие пресс-конференции официальных событий - открытия, закрытия, презентация конкурсантов и пресс-конференции с членами жюри. Все локальные пресс-конференции уйдут в интернет. Они будут транслироваться в пресс-центре из другой локации", - сказал он.

Руководитель ЦК "Витебск" отметил, что такие камерные встречи будут проходить в формате диалога и по-прежнему будут носить название "Звездный час". "Журналисты из любой точки города смогут посмотреть трансляцию, в чате задать вопросы. Все это будет проходить в спокойной и непринужденной атмосфере, на специально изготовленных васильковых диванах и креслах", - поделился Глеб Лапицкий.

Он добавил, что такой формат поможет звездам больше раскрепоститься и свободнее отвечать на вопросы онлайн-аудитории.

Также в этом году на сценических площадках будут организовываться пресс-подходы, и всем представителям СМИ об этом заранее будут сообщать в общем чате, чтобы каждый смог определиться, какого артиста хотелось бы записать до или после выступления. Это позволит не вклиниваться в графики участников фестиваля и отрывать их от репетиций.