Молодые солисты споют на сцене Театра оперы и балета

Голоса, на которые делают ставку народные артисты Беларуси! Сегодня они уступят авансцену "Молодым солистам Большого".

Вечером в Камерном зале имени Александровской - концерт. Это возможность для лауреатов международных конкурсов познакомиться со зрителем ближе. Репертуар выбирали сами. Под звуки фортепиано прозвучат как западноевропейские оперные хиты, так и русская классика.