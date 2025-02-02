Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Молодые солисты споют на сцене Театра оперы и балета

Голоса, на которые делают ставку народные артисты Беларуси! Сегодня они уступят авансцену "Молодым солистам Большого".

Вечером в Камерном зале имени Александровской - концерт. Это возможность для лауреатов международных конкурсов познакомиться со зрителем ближе. Репертуар выбирали сами. Под звуки фортепиано прозвучат как западноевропейские оперные хиты, так и русская классика.

Сегодня начинающих солистов Большого поддерживает и государство с помощью грантов для реализации спектаклей и концертов. Проявить свой голос можно не только на сцене Театра оперы и балета, но и на сборных концертах государственного значения.

музыкакультура