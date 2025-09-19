На "Интервидении" день тишины: миллиард зрителей со всего мира в ожидании прямого сигнала из Москвы

Уже 20 сентября разрешится главная музыкальная интрига осени. Узнаем песню - победитель “Интервидения”. Это больше чем конкурс: 10 дней голоса мира выстраивали культурную дипломатию. Наша Настя Кравченко везет в Беларусь несколько серьезных предложений о коллаборациях с Индией, Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Интервидение" продолжится уже в диалоге между странами, а пока миллиард зрителей мира в ожидании прямого сигнала из Москвы.

19 сентября на "Интервидении" день тишины. Да и в принципе все акценты сместились в инновационный центр Сколково. Именно здесь находится медиацентр для журналистов. Аккредитовалось более 200 человек из 25 стран мира. Сегодня - день, когда участники смогли отвлечься от репетиции, выспаться и, конечно, приехать пообщаться с журналистами. Организовано несколько комнат, где проходили пресс-брифинги.

Заслуженный артист России Дима Билан навестил пресс-центр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af230332-c29f-48ca-bfd6-6f1dd34cecaf/conversions/1b36abc9-6370-4dab-91de-8ec024736a35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af230332-c29f-48ca-bfd6-6f1dd34cecaf/conversions/1b36abc9-6370-4dab-91de-8ec024736a35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af230332-c29f-48ca-bfd6-6f1dd34cecaf/conversions/1b36abc9-6370-4dab-91de-8ec024736a35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af230332-c29f-48ca-bfd6-6f1dd34cecaf/conversions/1b36abc9-6370-4dab-91de-8ec024736a35-xl-___webp_1920.webp 1920w Заслуженный артист России Дима Билан навестил пресс-центр

Кроме артистов, голосов из 9 стран мира, навестил пресс-центр еще и заслуженный артист России Дима Билан, он же посол "Интервидения", и комментатор Яна Чурикова.

Поделились закулисьем, потому что по практике, к сожалению, не все журналисты могут уместиться одновременно в Live Арене. Только тем, кто имеет отношение к делегациям, доступны закулисные истории, например, "Первому информационному" и Белтелерадиокомпании. Поэтому у нашей Насти Кравченко, конечно же, интересовались техническими нюансами номера. Были разговоры в кулуарах, конечно же, между странами: Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты.

Михаил Воробьев, корреспондент агентства "Спутник. Россия" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6425dc5-12a1-4bfd-ae8e-632b74d5a722/conversions/849ec671-dd02-4291-8806-00a224b79384-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6425dc5-12a1-4bfd-ae8e-632b74d5a722/conversions/849ec671-dd02-4291-8806-00a224b79384-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6425dc5-12a1-4bfd-ae8e-632b74d5a722/conversions/849ec671-dd02-4291-8806-00a224b79384-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6425dc5-12a1-4bfd-ae8e-632b74d5a722/conversions/849ec671-dd02-4291-8806-00a224b79384-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Воробьев, корреспондент агентства "Спутник. Россия": "Очень приятное впечатление. Видно, что Настя довольно-таки, с одной стороны, сильно волнуется, с другой стороны, видно, что она много готовилась к конкурсу. Я думаю, будет очень интересно посмотреть, собственно, что в итоге получится, в том числе и все, что связано с акробатическими трюками, которые мы ожидаем увидеть".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acf4992e-a4c5-447d-b96d-e0aaff2bfdb0/conversions/7506a822-6ebc-4741-894d-8b612adc0bec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acf4992e-a4c5-447d-b96d-e0aaff2bfdb0/conversions/7506a822-6ebc-4741-894d-8b612adc0bec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acf4992e-a4c5-447d-b96d-e0aaff2bfdb0/conversions/7506a822-6ebc-4741-894d-8b612adc0bec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acf4992e-a4c5-447d-b96d-e0aaff2bfdb0/conversions/7506a822-6ebc-4741-894d-8b612adc0bec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Саиф аль-Али, представитель ОАЭ на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Настя вчера очень прекрасно выступила. В Эмиратах всегда призываем к сотрудничеству. Беларусь - это красивая страна, я люблю эту страну. Мы должны дружить со всеми, воспринимать всех, несмотря на их этнические, религиозные или любые другие принадлежности".

Слободан Тркуля, представитель Сербии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/944f5859-9fce-483a-bb50-02fd9bb29efe/conversions/6aaa31ab-6743-40cc-b73a-62ec7b1cf8cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/944f5859-9fce-483a-bb50-02fd9bb29efe/conversions/6aaa31ab-6743-40cc-b73a-62ec7b1cf8cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/944f5859-9fce-483a-bb50-02fd9bb29efe/conversions/6aaa31ab-6743-40cc-b73a-62ec7b1cf8cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/944f5859-9fce-483a-bb50-02fd9bb29efe/conversions/6aaa31ab-6743-40cc-b73a-62ec7b1cf8cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слободан Тркуля, представитель Сербии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Удача Беларуси, она великолепно поет, она, абсолютно искренне, профессионал. Я ей желаю удачи".

Не пустует сегодня Live Арене, кроме технических прогонов главную площадку, самую высокотехнологичную в Москве, посещают и представители жюри из 23 стран мира.

Среди них и генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер. Снова разбираются в системе голосования. Как стало известно, ее разработал математик-экономист, профессор Высшей школы экономики. Буквально накануне объяснили, как будет голосовать жюри. Члены жюри будут расставлять каждого артиста от 1-го места до 23-го, менее понравившегося. И у каждого места есть свои баллы. Например, 1-е место - 29 баллов. Таким образом будут суммироваться очки и, конечно, выявится победитель. За тем, как организована интервизия, наблюдает и большая команда Белтелерадиокомпании.

У нас одна из самых больших делегаций, с командировкой в Москве и председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84142dbc-d928-4858-ae7a-9b2ad8b1d1c4/conversions/8b9fb2c0-484d-4079-bb5c-598079ef6b40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84142dbc-d928-4858-ae7a-9b2ad8b1d1c4/conversions/8b9fb2c0-484d-4079-bb5c-598079ef6b40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84142dbc-d928-4858-ae7a-9b2ad8b1d1c4/conversions/8b9fb2c0-484d-4079-bb5c-598079ef6b40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84142dbc-d928-4858-ae7a-9b2ad8b1d1c4/conversions/8b9fb2c0-484d-4079-bb5c-598079ef6b40-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт

"Многие из этих стран, которые представлены здесь, открыли звезд планетарного масштаба. Они сейчас красуются в Голливуде, на самых крутых европейских, американских сценах. Они все поющие, они все очень колоритные. И для нас крайне интересно участвовать в таком конкурсе. Очень надеюсь, что конкурс, а все идет к тому, будет традиционным и ежегодным. Мы делали дважды "Евровидение", совсем недавно делали масштабное детское "Евровидение". Я так посмотрел - мы все это видели, знаем и умеем. И если надо будет, я думаю, что мы с удовольствием примем это все в Республике Беларусь", - высказал уверенность Председатель Белтелерадиокомпании.