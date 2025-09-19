3.64 BYN
На "Интервидении" день тишины: миллиард зрителей со всего мира в ожидании прямого сигнала из Москвы
Уже 20 сентября разрешится главная музыкальная интрига осени. Узнаем песню - победитель “Интервидения”. Это больше чем конкурс: 10 дней голоса мира выстраивали культурную дипломатию. Наша Настя Кравченко везет в Беларусь несколько серьезных предложений о коллаборациях с Индией, Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Интервидение" продолжится уже в диалоге между странами, а пока миллиард зрителей мира в ожидании прямого сигнала из Москвы.
19 сентября на "Интервидении" день тишины. Да и в принципе все акценты сместились в инновационный центр Сколково. Именно здесь находится медиацентр для журналистов. Аккредитовалось более 200 человек из 25 стран мира. Сегодня - день, когда участники смогли отвлечься от репетиции, выспаться и, конечно, приехать пообщаться с журналистами. Организовано несколько комнат, где проходили пресс-брифинги.
Кроме артистов, голосов из 9 стран мира, навестил пресс-центр еще и заслуженный артист России Дима Билан, он же посол "Интервидения", и комментатор Яна Чурикова.
Поделились закулисьем, потому что по практике, к сожалению, не все журналисты могут уместиться одновременно в Live Арене. Только тем, кто имеет отношение к делегациям, доступны закулисные истории, например, "Первому информационному" и Белтелерадиокомпании. Поэтому у нашей Насти Кравченко, конечно же, интересовались техническими нюансами номера. Были разговоры в кулуарах, конечно же, между странами: Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты.
Михаил Воробьев, корреспондент агентства "Спутник. Россия": "Очень приятное впечатление. Видно, что Настя довольно-таки, с одной стороны, сильно волнуется, с другой стороны, видно, что она много готовилась к конкурсу. Я думаю, будет очень интересно посмотреть, собственно, что в итоге получится, в том числе и все, что связано с акробатическими трюками, которые мы ожидаем увидеть".
Саиф аль-Али, представитель ОАЭ на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Настя вчера очень прекрасно выступила. В Эмиратах всегда призываем к сотрудничеству. Беларусь - это красивая страна, я люблю эту страну. Мы должны дружить со всеми, воспринимать всех, несмотря на их этнические, религиозные или любые другие принадлежности".
Слободан Тркуля, представитель Сербии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "Удача Беларуси, она великолепно поет, она, абсолютно искренне, профессионал. Я ей желаю удачи".
Не пустует сегодня Live Арене, кроме технических прогонов главную площадку, самую высокотехнологичную в Москве, посещают и представители жюри из 23 стран мира.
Среди них и генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер. Снова разбираются в системе голосования. Как стало известно, ее разработал математик-экономист, профессор Высшей школы экономики. Буквально накануне объяснили, как будет голосовать жюри. Члены жюри будут расставлять каждого артиста от 1-го места до 23-го, менее понравившегося. И у каждого места есть свои баллы. Например, 1-е место - 29 баллов. Таким образом будут суммироваться очки и, конечно, выявится победитель. За тем, как организована интервизия, наблюдает и большая команда Белтелерадиокомпании.
У нас одна из самых больших делегаций, с командировкой в Москве и председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт.
"Многие из этих стран, которые представлены здесь, открыли звезд планетарного масштаба. Они сейчас красуются в Голливуде, на самых крутых европейских, американских сценах. Они все поющие, они все очень колоритные. И для нас крайне интересно участвовать в таком конкурсе. Очень надеюсь, что конкурс, а все идет к тому, будет традиционным и ежегодным. Мы делали дважды "Евровидение", совсем недавно делали масштабное детское "Евровидение". Я так посмотрел - мы все это видели, знаем и умеем. И если надо будет, я думаю, что мы с удовольствием примем это все в Республике Беларусь", - высказал уверенность Председатель Белтелерадиокомпании.
Да, какая же страна все-таки станет в следующем году хозяйкой "Интервидения", пока неизвестно. Насколько нам понятно, не факт, что победитель, страна-победитель увезет в следующем году этот международный форум. Поэтому, конечно, мы очень ждем завтрашнего дня, когда раскроются все карты. Именно 20 сентября то самое гала-шоу, которое мы все очень ждем. Наша Настя Кравченко выступит под 21 номером, номер совершенно фееричный.
Включаем "Беларусь 1" в 20:30 и наблюдаем в прямом эфире за красивым, возрожденным конкурсом. Знаете, это все-таки больше, чем конкурс. Это такой диалог культур. Услышим буквально весь мир.