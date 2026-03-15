Народный артист Молдовы выступит с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании

Народный артист Молдовы готовится к встрече с минчанами. 17 марта в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт "Музыка без границ" с участием Константина Московича. Пан-флейтист выступит в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.



В афише музыка мировых классиков. Услышим партитуры Евгения Доги, Анатолия Кирияка, Владимира Космы, Джеймса Ласта и др. За дирижерским пультом - заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин.