Необычный концерт показали любителям поэзии Пушкина в Белгосфилармонии

"Это необычный формат. Сказки Александра Сергеевича Пушкина, которые я читала, одновременно дополнялись музыкой, написанной по этим поэтическим произведениям, или музыкой, которая очень близка им по характеру", - рассказала Наталья Котова-Громова.Пианистка пояснила, что, по сути, это литературно-музыкальная программа. Читаемый отрывок из сказки сразу же сопровождается игрой на фортепиано в четыре руки. Фоном идет видеопрезентация с иллюстрациями из этой же сказки.Для программы в Белгосфилармонии выбрали две сказки А.С.Пушкина. "Сказку о царе Салтане" сопровождала музыка Н.А.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане". Вторая звучавшая сказка - "Сказка о Попе и о работнике его Балде". Музыку к ней тщательно подбирали из пьес Вадима Бибергана и Дмитрия Шостаковича. А начали концерт с пролога к поэме "Руслан и Людмила", продолженного увертюрой к опере М.Глинки "Руслан и Людмила".