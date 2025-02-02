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Необычный концерт показали любителям поэзии Пушкина в Белгосфилармонии
Известный белорусский фортепианный дуэт Натальи Котовой-Громовой и Валерия Боровикова представил в Малом зале Белгосфилармонии сказочную программу для детей и взрослых, погрузив зрителей в удивительный, волшебный мир поэзии А.Пушкина и классической русской музыки, передает БЕЛТА.
"Это необычный формат. Сказки Александра Сергеевича Пушкина, которые я читала, одновременно дополнялись музыкой, написанной по этим поэтическим произведениям, или музыкой, которая очень близка им по характеру", - рассказала Наталья Котова-Громова.Пианистка пояснила, что, по сути, это литературно-музыкальная программа. Читаемый отрывок из сказки сразу же сопровождается игрой на фортепиано в четыре руки. Фоном идет видеопрезентация с иллюстрациями из этой же сказки.Для программы в Белгосфилармонии выбрали две сказки А.С.Пушкина. "Сказку о царе Салтане" сопровождала музыка Н.А.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане". Вторая звучавшая сказка - "Сказка о Попе и о работнике его Балде". Музыку к ней тщательно подбирали из пьес Вадима Бибергана и Дмитрия Шостаковича. А начали концерт с пролога к поэме "Руслан и Людмила", продолженного увертюрой к опере М.Глинки "Руслан и Людмила".
По словам музыканта, название программы "Мы сыграем вам сказку" открывает большие возможности для наполнения ее самыми разными литературными и музыкальными произведениями. Ранее в таком формате фортепианный дуэт "сыграл" сказку "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, пьесу Генрика Ибсена "Пер Гюнт".
Наталья Котова-Громова заметила, что в синтезе литературного и музыкального источников и заключается необычность проекта. По ее словам, такой формат концерта уже успел полюбиться слушателям. Эта программа звучала на разных концертных площадках, ее показывали в музыкальных школах, в учреждениях образования по всей республике. На нее приходят семьями."Мы увидели, что программа очень хорошо воспринимается аудиторией разных возрастов, в первую очередь детской. Ведь цель этого проекта - и популяризаторская, и просветительская, и воспитательная", - заключила пианистка.