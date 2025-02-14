Непридуманные истории и душевные хиты - в проекте "Фактор.by 60+"

14 февраля на "Беларусь 1" наслаждаемся душевностью проекта "Фактор.by 60+". Как бросить вызов самой судьбе, когда тебе за 60? И променять пенсию на песню? Еще одна восьмерка участников поборется за место в полуфинале шоу. Они всю жизнь откладывали на потом, но пришло их время доказать всем и себе, что большая сцена любому возрасту покорна. Непридуманные истории и еще больше душевных хитов, которым хочется подпевать в исполнении непрофессионалов, но настоящих народных талантов.