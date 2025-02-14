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Непридуманные истории и душевные хиты - в проекте "Фактор.by 60+"
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8.72025-02-14T17:50:52.000000Z00
14 февраля на "Беларусь 1" наслаждаемся душевностью проекта "Фактор.by 60+". Как бросить вызов самой судьбе, когда тебе за 60? И променять пенсию на песню? Еще одна восьмерка участников поборется за место в полуфинале шоу. Они всю жизнь откладывали на потом, но пришло их время доказать всем и себе, что большая сцена любому возрасту покорна. Непридуманные истории и еще больше душевных хитов, которым хочется подпевать в исполнении непрофессионалов, но настоящих народных талантов.
Факт
В полуфинал пропустят только 12 участников
Кто продолжит путь на проекте, решают члены жюри. Зрелых артистов будут оценивать опытные эксперты и настоящие мастера. 14 февраля - третий отборочный тур, который расставит артистов по местам.