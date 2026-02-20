Огненные лошади, медведи, драйв и волшебство: новая программа стартовала в Белгосцирке

Ощутить на себе "магию экстрима" можно, не выезжая за пределы мегаполиса. Премьерный показ под куполом Белгосцирка обещает много захватывающих эмоций, драйва и волшебства благодаря виртуозам-акробатам, атлетам и воздушным гимнастам. На арене и символ Нового года - огненные лошади! А еще - медведи и собаки. Ярких позитивных эмоций добавит клоунский дуэт.