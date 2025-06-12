Организаторы "Интервидения" объявили полный список стран-участниц

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Организаторы музыкального конкурса "Интервидение" объявили полный список стран-участниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

В нынешнем году участие в "Интервидении" примут 20 государств. В их числе Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в российской столице. Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится 12 июня на Манежной площади в Москве.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальных аккаунтах: