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Организаторы "Интервидения" объявили полный список стран-участниц
Организаторы музыкального конкурса "Интервидение" объявили полный список стран-участниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.
В нынешнем году участие в "Интервидении" примут 20 государств. В их числе Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.
Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в российской столице. Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится 12 июня на Манежной площади в Москве.
Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальных аккаунтах:
• Телеграмм: @intervision_world
• VK: intervision.world
• Сайт: https://intervision.world
• Instagram: @intervision.world