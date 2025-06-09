Остановка - Витебск: "Фактор.by" продолжает искать таланты

"Фактор.by" продолжает искать участников нового сезона. 9 июня на карте маршрута талант-шоу находится северный регион. На сцену Витебска амбициозные участники пришли исполнить свою мечту. Покорить жюри своим талантом хотят люди разных возрастов и профессий.

"Учусь еще в школе, перехожу в 11 класс. Музыка для меня является важной частью жизни, без нее я никуда. Надеюсь, в этом проекте я раскрою себя", - рассказывает одна из участниц.

"Всегда мечтала принять участие в таком конкурсе, но как-то не получалось. В этот раз решила рискнуть и попробовать. Все родственники и друзья поддержали меня. Поэтому я надеюсь, что зрители меня тоже полюбят, а жюри меня оценит", - отмечает другая участница.

Марина Барановская, член жюри:

"Строгой я не буду. Сегодня нахожусь у себя на родине - в любимом Витебске. Мы будем выбирать ярких, неординарных, поющих. Конкретных критериев у меня правда нет".