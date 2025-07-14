Певец Костя Грим рассказал, как правильная музыка дает людям надежду на светлое будущее

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Сила Беларуси и России в единстве. Таким мнением поделился солист группы "Братья Грим" Костя Грим.

О культурной интеграции, молодежи и исторической памяти артист подробнее рассказал в "Актуальном интервью".

"В годы Великой Отечественной войны территория Беларуси очень сильно пострадала. Были уничтожены множество деревней. Об этом просто необходимо помнить. Если белорусская молодежь начнет об этом забывать, это будет трагедия, которая может еще раз повториться", - подчеркнул артист.

Активная гражданская позиция певца позволила ему увидеть военные действия своими глазами. Он не раз прилетал в Сирию и общался с бойцами, для раненых устраивались концерты. "Они не хотят слышать про войну. Любой нормальный человек не хочет слышать песни про войну. Конечно, можно вспомнить про какой-то определенный день, например, есть песни про 9 мая. Но больше всего они хотят вспомнить о нормальной жизни, они хотят снова вспомнить, как они радовались этой жизни, когда они видели своих родных, близких каждый день", - рассказал Костя Грим.