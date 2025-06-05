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Потенциальных участников пятого сезона "Фактор.by" искали в Бресте
В маршруте талант-шоу "Фактор.by" 5 июня Брест. Потенциальных участников пятого сезона уже больше сотни. Но все ли достойны большой сцены?
Только "Фактор.by" - единственный в стране проект, который буквально за полгода сделает из мамы в декрете, из продавца-консультанта, неважно кто вы по профессии, истинную икону поп-сцены, в чей голос влюбятся буквально миллионы.
"Фактор.by" можно поистине считать проектом международным. Сегодня очень много российских гостей приехало сюда и спело свои любимые песни.
"Фактор.by" дает в руки микрофон и возможность каждому высказаться и спеть свою мечту. В этом даже не сомневайтесь. 6 июня в полдень открывается регистрация по адресу: Чкалова, 7. Исполните там свое соло. Тем временем Пинску приготовиться. Уже скоро, в субботу (7 июня), встретимся с вами и обязательно услышим ваши таланты.