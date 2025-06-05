Потенциальных участников пятого сезона "Фактор.by" искали в Бресте

В маршруте талант-шоу "Фактор.by" 5 июня Брест. Потенциальных участников пятого сезона уже больше сотни. Но все ли достойны большой сцены?

Только "Фактор.by" - единственный в стране проект, который буквально за полгода сделает из мамы в декрете, из продавца-консультанта, неважно кто вы по профессии, истинную икону поп-сцены, в чей голос влюбятся буквально миллионы.

"Фактор.by" можно поистине считать проектом международным. Сегодня очень много российских гостей приехало сюда и спело свои любимые песни.