Представители Кыргызстана и Таджикистана поделились своим культурным кодом на книжной ярмарке

Витрина книжной индустрии - Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу. 19 марта (в третий день) своим культурным кодом поделились представители Кыргызстана и Таджикистана. Также прошли семинары, презентации, диалоговые площадки.

Этот книжный дом можно поистине считать отдельной культурной визиткой нашей страны, потому что в течение шести дней здесь можно купить книгу на любой цвет и вкус - от популярных книг-бестселлеров до редких и эксклюзивных экземпляров, которые были специально изданы для этой главной витрины книжной индустрии. В том числе это настоящий перекресток культур. Здесь можно ознакомиться с культурным кодом более 27 государств. Это страны СНГ, Ближний Восток, Латинская Америка. 19 марта наша остановка - Центральная Азия. В павильонах звучали рифмы Кыргызстана. Авторы республики презентовали свои работы. В основе наших отношений всегда лежат крепкие дружеские связи, построенные на общем героическом прошлом.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси: "Кыргызстан активно принимает участие во всех интеграционных процессах в рамках Содружества. Сегодня на выставке мы представили свое такое культурное, литературное наследие нашей страны. И, конечно же, в первую очередь здесь был представлен наш героический трехтомник эпос "Манас".

Главная нить, которая пронизывает наши два государства, это то, что мы ценим печатное слово. И на этой выставке-ярмарке мы лишь укрепляем наши профессиональные связи.

Современное состояние книжной отрасли, актуальные тренды и, конечно, перспективы. И главный вопрос - как в эпоху цифр сохранить живой интерес к печатному слову. Серьезный экспертный диалог развернулся на семинаре-практикуме. Проще говоря, что именно ищут люди на книжных полках.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Самое главное - это нацелить всех, кто задействован и работает в этой отрасли, на производительность. Сегодня на книжном рынке, точно так же, как у нас, в Беларуси, и в России более 50 % продаж ушло в интернет, ушло на маркетплейсы. И с этим надо уметь работать".

Главная сюжетная линия выставки – 35-летие Содружества Независимых Государств и Год белорусской женщины. Поэтому выбор здесь еще больше, чем обычно. Каждый может пополнить свою домашнюю библиотеку и приобрести книги по выгодным ценам.