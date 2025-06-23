Представители СМИ Индии снимут тревел-шоу о Беларуси

Журналисты из Индии организовали в Беларуси съемки тревел-шоу, сообщает БЕЛТА.

Масштабный ознакомительный тур начался 21 июня и продлится до 27 июня. Съемочная группа популярной компании Bollylands.com прибыла в страну, чтобы создать захватывающее тревел-шоу. На протяжении недели индийские журналисты и кинематографисты погрузятся в белорусскую культуру, историю и природу, фиксируя самые яркие и интересные моменты.

Насыщенный график включает съемки ключевых достопримечательностей и знаковых мест Минска, отражающих современность и историческое наследие столицы, многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена".

Также журналисты погрузятся в атмосферу белорусской деревни в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта, примут участие в празднике "Купалье в Озерце". В РЦОП по воднолыжному спорту гостям продемонстрируют возможности для активного туризма.

Кроме того, представители СМИ посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина", ОАО "БЕЛАЗ", Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", замковый комплекс "Мир" и гостиницу в замке.

Особый интерес у индийской съемочной группы вызвала Гродненская область. Журналисты побывают в Гродно, Республиканском ландшафтном заказнике "Озёры", санатории "Озерный" и агротуристическом комплексе "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы". Завершится тур посещением национальной киностудии "Беларусьфильм".