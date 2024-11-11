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Пронзительная лирика и зрелищные номера. 20 декабря "Фактор.by" споет в жанре шансон
"Фактор.by" споет в жанре шансон. Именно этой теме посвятили третий прямой эфир самого рейтингового музыкального шоу страны.
В прайм-тайм восьмерка финалистов споет о любви. Телезрителей ждет пронзительная лирика, трогающая за душу музыка и зрелищные номера. Для такого эффекта в прямом эфире работает внушительная команда. Каждый номер - эксклюзивный. Со своей драматургией и развитием. Лучшие креативные умы и технические специалисты Белтелерадиокомпании делают все для того, чтобы зрители смогли оценить потенциал каждого финалиста, а значит сделать правильный выбор. Судьбу финалистов в прямом эфире решат именно те, кто находится по ту сторону экрана.
Включайте "Беларусь 1" вечером 20 декабря в 20:45
О старте зрительского голосования объявят ведущие шоу в прямом эфире. За любимого артиста можно будет сделать не более 5 звонков и отправить не более 5 СМС. На короткий номер 2885. Стоимость звонка и сообщения символическая - всего 50 копеек.
Подключайтесь к прямому эфиру 20 декабря в 20:45 на "Беларусь 1" или смотрите стрим в интернете. На официальном YouTube-канале. Ставьте лайки и пишите комментарии - обратная связь поможет сделать шоу еще ярче.
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