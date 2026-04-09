Разные, уникальные, непосредственные - 10 апреля первый прямой эфир "Фактор. BY. Дети"

Большая сцена, живой звук и ваш решающий голос. 10 апреля шоу "Фактор. BY. Дети" переходит в формат прямых эфиров. Это значит, что симпатии наставников больше не гарантируют место в проекте. Впервые в жизни маленькие артисты будут бороться за признание телезрителей. Кто станет народным любимцем, чье выступление заставит вас взяться за телефоны?

Эти дети родились под счастливой звездой. Сумасшедшие воробушки, никитята, кравчата уже завтра выступят в прямом эфире самого популярного музыкального шоу страны.

Пополнение в команде шоу "Фактор. BY. Дети"

Все возможное для этого делает команда постановщиков шоу. Это их глазами мы смотрим на этот увлекательный детский мир. Кстати, в этой версии "Фактора" сплошь молодые и перспективные таланты. Вот, например, главный хореограф. Задает ритм сразу двум танцевальным коллективам из Барановичей и Минска.

Андрей Харлович, главный хореограф проекта "Фактор. BY. Дети"

Андрей Харлович, главный хореограф проекта "Фактор. BY. Дети":

"Детям очень тяжело, они в первую очередь дети, им нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Конечно, мы для начала вводим их в курс дела, пытаемся водить по площадке, показывать какие-то ориентиры на площадке, чтобы они хотя бы немного запоминали, где в какой момент они стоят. Тогда детям намного проще".

Визуал тоже на плечах у юных. Генераторы креатива и режиссерских идей пока еще учатся у старших коллег, но уже готовы предложить зрителям первой кнопки свое режиссерское видение. Снимают бэкстейдж, видеоистории героев и саму жизнь проекта.

Ян Войтов, режиссер на шоу "Фактор. BY. Дети"

Ян Войтов, режиссер на шоу "Фактор. BY. Дети":

"Дети не могут иногда сконцентрироваться на одном, но в этом их и прелесть, это дает юмор, и зрителям это нравится. Мне кажется, что если бы не было этой фишки у них, то не было бы различия между "Фактором" обычным и "Фактором. Дети".

Наставница шоу "Фактор. BY. Дети" приехала не одна на съемки

Первый прямой эфир - ситуация волнительная. Тут нужна особая подготовка и желательно от тех, кто уже прошел школу "Фактора". Наставница проекта Настя Кравченко приехала на площадку поддержать своих подопечных. А еще устроила сюрприз-антистресс.

Настя Кравченко, наставник шоу "Фактор. BY. Дети"

Настя Кравченко, наставник шоу "Фактор. BY. Дети":

"Такие разные, такие уникальные, не похожие один на другого, но вместе с этим они очень разножанровые. И каждый может грамотно и гармонично жить и в веселой песне, и в какой-то лирической балладе, поэтому будем экспериментировать".

Зрители решают судьбу участников на проекте

Сотни часов занятий вокалом, бессонные ночи и работа над каждой нотой. Но все это было лишь подготовкой. Настоящая магия начинается здесь и сейчас под прицелом телекамер.

Ваши лайки не имеют никакого значения, если вы голосовали, а значит, не звонили и не отправляли смс-сообщения. А все потому, что судьба финалистов в ваших руках. После просмотра и прослушивания всех номеров обязательно проголосуйте. Затем ведущие объявят имена трех аутсайдеров - тех, кто набрал наименьшее количество голосов. А дальше решать жюри.