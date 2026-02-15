3.72 BYN
Республиканский диктант, чтения в Купаловском: Неделя родного языка стартует в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Неделя родного языка стартует сегодня в Беларуси. В программе - встречи с писателями, авторские проекты на мове. Проблемы популяризации и развития белорусского языка обсудят на семинарах и круглых столах.
Также подведут итоги конкурса научно-исследовательских работ среди школьников "Васількоў шапатліваю моваю". А уже 20 февраля все желающие смогут написать Республиканский диктант по белорусскому языку. Акция приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
На подмостках Национального академического театра имени Янки Купалы прозвучит "Ода белорусской женщине". По традиции в Купаловском театре молодые чтецы вслух прочитают свои любимые произведения из белорусской литературы.