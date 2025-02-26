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Событие, которое изменит вашу жизнь! Стартовал прием заявок на музыкальный конкурс "Интервидение"
В 2025 году самые талантливые и знаменитые вокалисты Беларуси смогут попробовать свои силы на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Конкурс пройдет в сентябре 2025 года в Москве.
Белтелерадиокомпания объявила о старте приема заявок! Принять участие в отборе может как один исполнитель, так и коллектив исполнителей в составе не более 6 человек. Возраст участников - не младше 16. Также важно иметь сценический опыт.
Организаторы "Интервидения" обещают сделать не просто песенное состязание, а настоящий фестиваль музыкального многообразия, который подчеркнет богатство и уникальность культур разных народов.
Заявки для участия в отборе принимаются в электронном виде на сайте организатора news.by до 31 марта 2025 года включительно. Запоминаем и действуем! Там же ищите все подробности о конкурсе.