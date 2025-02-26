Событие, которое изменит вашу жизнь! Стартовал прием заявок на музыкальный конкурс "Интервидение"

В 2025 году самые талантливые и знаменитые вокалисты Беларуси смогут попробовать свои силы на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

Конкурс пройдет в сентябре 2025 года в Москве.

Белтелерадиокомпания объявила о старте приема заявок! Принять участие в отборе может как один исполнитель, так и коллектив исполнителей в составе не более 6 человек. Возраст участников - не младше 16. Также важно иметь сценический опыт.

Организаторы "Интервидения" обещают сделать не просто песенное состязание, а настоящий фестиваль музыкального многообразия, который подчеркнет богатство и уникальность культур разных народов.