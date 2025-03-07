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Создателю легендарных "Верасоў" Василию Раинчику - 75!

Юбилей народного "вераса" Василия Раинчика. Композитор и создатель легендарного ВИА встречает 75-летие. Уроженец Шкловщины - первый отечественный продюсер. Заприметил будущих заслуженных артисток, пока те еще сидели за школьными партами, однажды изменил их жизнь и прорисовал им звездный путь.

Уже неделю как "верас" Раинчик скрывается от журналистов. "Дорогу молодым" уступает даже в день, когда повод - его рождение. Но 7-го марта ли?

Написанному в паспорте - верить. И пусть сегодня артист за кадром, поклонники все равно говорят о нем его же хитами. Не одно поколение белорусов убаюкивается под мелодию его "Калыханкі".

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Дважды выпускник консерватории (ученик Глебова, Лученка) мог бы прославиться ораториями и кантатами. В фонде Белтелерадиокомпании сохранился эпизод его "концерта для оркестра". Редкие кадры 1985 года.

Народного артиста Беларуси Василия Раинчика называют первым отечественным продюсером.

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Но решил уйти на второй план, авансцену отдавая молодым и перспективным. Первый отечественный продюсер - так прозвали Раинчика журналисты. Привез в Советский Союз "Красного Элвиса".

С американским исполнителем Дином Ридом познакомились на БАМе. Тогда же с советских телеэкранов стали давать "битлов". Будущее белорусской эстрады разыскивал на первых национальных конкурсах.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

"Благодаря ему я получила специальный приз от него лично, от ансамбля "Верасы" - это право записи двух песен в его студии. Это было так волнительно. Учась, как говорится, в школе, я уже так предвкушала, что когда-нибудь я приеду в ансамбль "Верасы", и он меня вспомнит. И, кстати, так и случилось".

С 1994-го Дорофеева - солистка "Верасоў". Через год в их составе собрала стадион "Динамо". Вскоре Василий Петрович поставит имя Дорофеевой перед названием ансамбля.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

"Это очень важно, когда на тебя обращает внимание большой человек, большой артист, профессионал, музыкант, творческая личность. Это для тебя является главным толчком в жизни, таким стимулом, как озарение. Поэтому я считаю, что это было большим моим везением, большой удачей".

И пока два маэстро - Раинчик и Финберг - сражались за артистку, бархат тембра Вики Алешко мог тоже остаться на уровне районных выступлений. На прослушивание к народному артисту в филармонию ее привел режиссер Вавилов.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Я таким немножко была "ежиком". Я даже не улыбалась и как-то исподлобья смотрела, кто эти люди, зачем это все. Я не верила в то, что можно вот так перевернуть жизнь. Потому что тогда, в 90-е, кромешная тьма была впереди. Никто ничего не видел, никакого просвета. Я захожу, мне говорят: "О, привет". Я говорю: "Здрасте". И Сергей Раинчик, говорит: "Не боись, здесь все свои". Я так думаю: "Угу, интересно". Я приезжала в филармонию каждый день, потому что мне надо было нарабатывать все. Я не умела ни ходить по сцене, ни улыбаться людям".

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Гран-при фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно в 1998-м, овации "Золотого шлягера" в Могилеве.

Раинчик открыл стране имя Алешко.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Заложил во мне фундамент, на котором я сейчас существую. В работе все должно быть по-моему, потому что я знаю, как, потому что это Василий Петрович мне сказал. А он человек очень высокого уровня

Закалил "верас" и характер певицы Жанет. Рисковала оказаться за бортом отечественного шоу-бизнеса в момент поступления в Институт культуры, если бы не веское слово народного.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

"Всего лишь 8 человек брали на курс, это были солисты Финберга. Это уже были известные артисты. И нас предупредили: не расстраивайтесь, готовьтесь к следующему разу. Я шла самая последняя. Мама мне пошила платье, я впервые накрасилась, надо уже выдать. Экзамен закончился. Вышел Василий Петрович и говорит: мы взяли 8 человек, поздравляем, перечисляет все фамилии, говорит, что еще один человек сверх плана - Бутерус Жанет. Я была просто в шоке. На протяжении всей моей творческой жизни Василий Петрович каждый раз появляется в самый нужный для меня момент".

И сегодня ему доверяют финалы республиканских конкурсов и национальных отборов. Раинчик не прогадает. Первый худрук белорусской "Фабрики звезд" в понедельник снова выйдет на софиты. В Молодежном театре эстрады его ученики скажут: "Спасибо, маэстро".

культура