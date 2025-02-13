Стартовал второй этап отборочного тура на фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2025"

Музыкальное событие, к которому готовится вся страна, - Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2025".

Стартовал уже второй этап. Отборочный тур близится к завершению. Осталось несколько городов, где выберут достойных представителей. На вокальном ринге сражаются белорусы в возрасте от 16 до 31 года.

Лучших из лучших выбирают 18 февраля в Минске. Здесь отбирать претендентов будут в Концертном зале "Верхний город", старт в 14:00. А 19 февраля отборочный день национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни состоится сразу в двух областях - Гродненской и Витебской. Примут участников музыкальные площадки Гродно и города Чашники.