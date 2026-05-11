Суперфинал талант-шоу "Фактор. BY.Дети" стал лидером прайм-тайма
Суперфинал состоялся 8 мая на канале “Беларусь 1”. Юные таланты выступили в сопровождении Национального президентского оркестра Беларуси. Для каждого из участников творческая команда проекта подготовила уникальный номер и песню. Кто же станет первым, решали зрители. В итоге на телефонные линии поступило 125 610 звонков и СМС-сообщений.
Прямой эфир суперфинала вывел шоу в лидеры прайм-тайма пятницы, 8 мая, и возглавил телевизионные рейтинги белорусских шоу. Доля просмотров на пике составила больше 50 %, а рейтинг на пике показал отметку больше 5 %.
Процент людей, которые смотрели шоу "Фактор. BY.Дети" от общего числа всех, кто включил телевизор, тоже очень высокий - почти 32 %, а рейтинг - больше 4 %. Суперфинал, достойный наследников поколения победителей.
По результатам зрительского голосования в шоу победила Влада Табола - подопечная суперфиналистки шоу X-Factor в Беларуси, представительницы Беларуси на международном конкурсе "Интервидение" - Насти Кравченко.