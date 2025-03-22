3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Умерла народная артистка Беларуси Клара Малышева
26 марта скончалась народная артистка БССР Клара Малышева. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры Беларуси.
Клара Малышева родилась в 1935 году в России. После войны поступила в Горьковское хореографическое училище, а затем продолжила обучение в Перми. Недолго она работала в Горьковском театре оперы и балета, после переехала с семьей в Беларусь: ее муж, знаменитый хореограф Отар Дадишкилиани был приглашен в Большой театр.
На белорусской сцене она исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. Среди самых ярких творческих достижений балерины - Китри в "Дон Кихоте" Л. Минкуса, Джулия и Невзира в "Альпийской балладе" и "Избраннице" Е. Глебова, Доврская девушка в "Пер Гюнте" на музыку Э. Грига. В репертуаре Клары Малышевой также были балеты "Спартак" (Эгина и Фригия), "Золушка" (Золушка), "Ромео и Джульетта" (Джульетта), Спящая красавица" (Аврора), "После бала" (Девушка).
После завершения танцевальной карьеры Клара Малышева в течение 15 лет работала художественным руководителем хореографического училища в Минске, а затем продолжила преподавать.
Она стала первой женщиной, отмеченной высшей наградой Японии для деятелей искусства - Орденом Восходящего солнца - за особый вклад в развитие балета в этой стране.