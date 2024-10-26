Ушел из жизни белорусский композитор Елисеенков

Композитор, заслуженный деятель искусств, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств Олег Елисеенков ушел из жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.

"Мы разделяем горечь и душевную боль с родными и близкими Олега Николаевича, память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении Минкультуры.