В Белгосфилармонии в 50-й раз открывается фестиваль "Белорусская музыкальная осень"

"Фантастическая симфония" от маэстро Анисимова как посвящение Международному дню музыки. Первым в партере оказался "Первый информационный".

О партитуре успеха, где есть место музыкантам из зарубежья, и турбулентности не помеха - разговор нашего культурного обозревателя Лидии Заблоцкой с художественным руководителем филармонии Юрием Гильдюком (подробности в видео).