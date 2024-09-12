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В Белгосфилармонии в 50-й раз открывается фестиваль "Белорусская музыкальная осень"

"Фантастическая симфония" от маэстро Анисимова как посвящение Международному дню музыки. Первым в партере оказался "Первый информационный".

О партитуре успеха, где есть место музыкантам из зарубежья, и турбулентности не помеха - разговор нашего культурного обозревателя Лидии Заблоцкой с художественным руководителем филармонии Юрием Гильдюком (подробности в видео).

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