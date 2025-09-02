В Минске состоялся пресс-показ фильма "Классная"

Самая ожидаемая премьера 2025 года уже приобрела первых зрителей. Спойлеров не будет, но отметим что художественная кинолента "Классная" рассказывает о юном педагоге. К слову, отснять осеннюю кинопремьеру удалось за несколько месяцев, старт съемкам был дан в феврале 2025 года.