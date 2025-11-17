3.67 BYN
Апокалиптичный шторм накрыл Хенераль-Вильегас в Аргентине
Автор:Редакция news.by
Настоящий апокалипсис произошел в Аргентине. В Сети делятся завораживающими кадрами мощного шторма в городе Хенераль-Вильегас.
Гигантская стена темно-фиолетовых и свинцовых облаков с невероятной скоростью накрыла город, превращая день в ночь. Пользователи сравнивают кадры со сценами из фантастических фильмов.
В результате разгула стихии в городе зафиксированы многочисленные поваленные деревья, повреждены некоторые объекты инфраструктуры. Большая часть города осталась без электроснабжения.