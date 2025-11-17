Апокалиптичный шторм накрыл Хенераль-Вильегас в Аргентине

Настоящий апокалипсис произошел в Аргентине. В Сети делятся завораживающими кадрами мощного шторма в городе Хенераль-Вильегас.

Гигантская стена темно-фиолетовых и свинцовых облаков с невероятной скоростью накрыла город, превращая день в ночь. Пользователи сравнивают кадры со сценами из фантастических фильмов.