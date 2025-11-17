3.67 BYN
Литовские политики возложили ответственность за ситуацию на границе с Беларусью на правительство
Автор:Редакция news.by
Ответственность за ситуацию с застрявшими на белорусско-литовской границе грузовиками лежит на премьер-министре Литвы, а также на министрах внутренних дел и транспорта. Об этом заявила в интервью литовскому СМИ председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
По ее словам, решение было принято без должной подготовки и координации. Лидер литовских либералов также отметила многочисленные ошибки и промахи руководства балтийской республики.
Запросы ее фракции игнорируются. Частично согласны с ней и консерваторы - лидер этой политической силы в Литве заявил, что правительство не просчитало последствий закрытия границы.