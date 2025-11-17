Литовские политики возложили ответственность за ситуацию на границе с Беларусью на правительство

Ответственность за ситуацию с застрявшими на белорусско-литовской границе грузовиками лежит на премьер-министре Литвы, а также на министрах внутренних дел и транспорта. Об этом заявила в интервью литовскому СМИ председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, решение было принято без должной подготовки и координации. Лидер литовских либералов также отметила многочисленные ошибки и промахи руководства балтийской республики.