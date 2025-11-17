Жители британского Кроуборо протестуют против размещения мигрантов в военном лагере

Две тысячи жителей Кроуборо на юге Англии вышли на митинг против плана Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города.

Полигон уже подготовлен для 600 мужчин, но местные возмущены тем, что база находится всего в 5 минутах от центра и местных школ. Они боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья.