Жители британского Кроуборо протестуют против размещения мигрантов в военном лагере
Автор:Редакция news.by
Две тысячи жителей Кроуборо на юге Англии вышли на митинг против плана Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города.
Полигон уже подготовлен для 600 мужчин, но местные возмущены тем, что база находится всего в 5 минутах от центра и местных школ. Они боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья.
Чиновники пытаются успокоить граждан и заявляют, что использование военных казарм - это сдерживающий фактор для мигрантов, лучше такое размещение, чем гостиницы.