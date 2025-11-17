3.67 BYN
В Гродненской области проходит осеннее зарыбление водоемов
В Гродненской области проводят осеннее зарыбление водоемов. В 2025 году в региональные озера выпущены десятки тонн рыбы, чтобы сохранить природное равновесие и поддержать местные экосистемы.
Специалисты выпустили в озеро Рыбница более 2 т мальков карпа и сома. Главным новоселом стал толстолобик: эта рыба действует как природный фильтр, очищая воду от лишней растительности.
Марк Баранский, зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
"Озеро Рыбница - это 255 га, оно расположено в деревне Озеры. В 2025 году осенью будем зарыблять этот водоем толстолобиком, карпом и сомом. Перед зарыблением водоема Академия наук разрабатывает биологическое обоснование, определяя видовой состав рыб, который обитает в озере, и возможен ли он для зарыбления".
Зарыбление - сложный и ответственный процесс, рыбу адаптируют к температуре воды, а биологи и инспекции охраны природы обеспечивают ее контроль.
После выпуска рыбы вводят временный запрет на лов, чтобы молодое поколение окрепло. Такие меры помогают сохранить здоровье озер и поддержать популяцию рыбы.