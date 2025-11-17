В Гродненской области проходит осеннее зарыбление водоемов

В Гродненской области проводят осеннее зарыбление водоемов. В 2025 году в региональные озера выпущены десятки тонн рыбы, чтобы сохранить природное равновесие и поддержать местные экосистемы.

Специалисты выпустили в озеро Рыбница более 2 т мальков карпа и сома. Главным новоселом стал толстолобик: эта рыба действует как природный фильтр, очищая воду от лишней растительности.

Марк Баранский, зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

"Озеро Рыбница - это 255 га, оно расположено в деревне Озеры. В 2025 году осенью будем зарыблять этот водоем толстолобиком, карпом и сомом. Перед зарыблением водоема Академия наук разрабатывает биологическое обоснование, определяя видовой состав рыб, который обитает в озере, и возможен ли он для зарыбления".

Марк Баранский, зампредседателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d997d39b-cfe3-454a-ba63-1b96d283d9fe/conversions/688e7965-55ac-4607-a239-a46b3f1b66cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d997d39b-cfe3-454a-ba63-1b96d283d9fe/conversions/688e7965-55ac-4607-a239-a46b3f1b66cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d997d39b-cfe3-454a-ba63-1b96d283d9fe/conversions/688e7965-55ac-4607-a239-a46b3f1b66cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d997d39b-cfe3-454a-ba63-1b96d283d9fe/conversions/688e7965-55ac-4607-a239-a46b3f1b66cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зарыбление - сложный и ответственный процесс, рыбу адаптируют к температуре воды, а биологи и инспекции охраны природы обеспечивают ее контроль.