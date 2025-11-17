Дефлимпийские игры - 2025: Анна Суровец завоевала серебро в прыжках в высоту

В первый день выступления белорусов на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио Анна Суровец завоевала серебряную медаль, причем установив рекорд. Легкая атлетика вновь на международной арене приносит награду Беларуси, и это только начало.

Финал получился максимально драматичным, высоту 1 м 73 см Аня взяла лишь в последней третьей попытке и тем самым обеспечила себе медаль. Главный соперник же белоруски - Фаина Мейрманова - на следующей высоте 1 м 76 см допускает ошибку в первой же попытке, а Аня на эмоциях сразу же берет эту высоту и выходит на первое место.

Но действующая чемпионка мира из Казахстана на опыте справилась с этой планкой и, более того, взяла 1 м 79 см, тем самым установив дефлимпийский рекорд. Беларусь приобрела серебро и огромный потенциал, ведь Ане всего 21 год!

Анна Суровец, серебряный призер Дефлимпийских игр - 2025 в прыжках в высоту:

"Спасибо за поддержку своей семье. Огромное спасибо. Парню большое спасибо. Жалко, что он не рядом, потому что он поддерживал во все трудные минуты. Тренеру огромное спасибо. Всей команде огромное спасибо. Всей нашей белорусской команде огромное спасибо за огромную поддержку. Я очень рада, мы вся одна команда, единая".

Покорив высоту 1 м 76 см, Анна побила национальный рекорд своего же тренера - Маргариты Гралько. Именно Маргарите Аня и вручила медаль.

Маргарита Гралько, тренер Анны Суровец:

"Аня молодец, побила мой же рекорд. Я счастлива, вышла на пик формы, прямо на Дефлимпиаде. Все получилось здорово, чуть-чуть не хватило, но у нее еще есть запас. Она будет прогрессировать. Поздравляю команду и нашу страну с первой медалью".

Белорусская легкая атлетика вновь на мировом пьедестале. Нашу школу уважают и, конечно же, поздравляют.

Максим Рожков, главный тренер сборной Казахстана по инваспорту:

"Второе место заняли ваши спортсмены. Сегодняшняя борьба - это супер. Родная наша земля - Беларусь. Я там родился, воспитали меня, но затем переехал. Наша легкоатлетка подняла весь спорт. Было, есть и будет королева спорта".

