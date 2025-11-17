"Китаю меньше всего нужна эта закрытая граница, потому что Европейский союз остается вторым торговым партнером после Соединенных Штатов Америки у Китая по объему торговли. И здесь просто два господина - Китай и Лондон - переговорили. И Лондон надавил на правительство Польши к тому, чтобы границы были открыты. Здесь нельзя говорить о какой-то правосубъектности польского государства, о его суверенитете. Это все марионетки. На территории Европейского союза полностью суверенного государства на данный момент нет".